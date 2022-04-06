Слуцкий завершил строительство своего стадиона

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объявил о том, что работы по строительству его стадиона в Волгограде завершены.

Строительство стадиона «Бомбонера» началось в октябре 2020 года. Сам Слуцкий предпочитает называть арену учебно-тренировочным комплексом для детей. Итоговая стоимость проекта стадиона составила около 135 миллионов рублей, хотя изначально в смете значилась сумма в 60 миллионов.

Стоит отметить, что строительство спонсировал не только Слуцкий, но и экс-игрок ЦСКА Василий Березуцкий, а также различные российский компании.