Экс-судья Вилков предложил Быстрову поработать на ВАР

Известный экс-арбитр Михаил Вилков в разговоре с журналистами высказался по поводу Владимира Быстрова, который часто критикует судей.

Вилков сказал Sport24, что ошибки на ВАР есть не только в России, но и в других странах. Экс-арбитр отметил, что бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров постоянно критикует арбитров, а недавно изъявил желание поработать на ВАР. Михаил добавил, что нужно дать Быстрову возможность поработать на ВАР в режиме офлайн на каком-нибудь дерби. Вилков считает, что экс-игрок прилично вспотеет и поймёт, что всё не так просто, как кажется на первый взгляд.