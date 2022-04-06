Малком: Футбол без болельщиков неполноценен

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком в разговоре с журналистами напомнил о том, что болельщики очень важны для футбола.

Малком сказал, что болельщики «Зенита» топовые, ведь они всегда поддерживают питерскую команду на высшем уровне. Бразилец отметил, что для него процесс боления является лучшим моментом в футболе. Полузащитник добавил, что футбол без болельщиков неполноценен и лишён своего сердца.

Напомним, что в этом сезоне Малком провёл в российском чемпионате 18 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть ассистов.