Ледяхов: Уход Бакаева будет огромной потерей для «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева.

Ледяхов сказал «Спорт-Экспрессу», что если летом Зелимхан уйдёт из «Спартака», то это станет огромной потерей для московской команды. Игорь отметил, что нельзя разбрасываться игроками такого уровня, особенно в такое сложное время. Экс-игрок добавил, что Бакаев может одним пасом обострить игру, исполнить любой стандарт или пробить издали.

Напомним, что в этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в российском чемпионате 20 матчей и сделал четыре ассиста.