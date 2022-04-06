Роднина: Футбол слишком ленивый, а особенно российский

Известная экс-фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала журналистам о том, что она думает по поводу российского футбола.

Роднина сказала «РБ-Спорт», что считает футбол слишком ленивым видом спорта, а в особенности это касается российского футбола. Экс-фигуристка отметила, что в других странах футбол всё же немного другой, ведь там игроки получают удовольствие от происходящего, а не ходят по полю с кислыми физиономиями. Депутат добавил, что наши футболисты лениво бегают, но всё равно получают за это огромные деньги.

Напомним, что до этого Ирина Роднина заявляла о том, что футбол в России не является спортом номер один.