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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роднина: Футбол слишком ленивый, а особенно российский

06 Апреля 2022 • 10:18 Комментировать

Известная экс-фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала журналистам о том, что она думает по поводу российского футбола.

Роднина сказала «РБ-Спорт», что считает футбол слишком ленивым видом спорта, а в особенности это касается российского футбола. Экс-фигуристка отметила, что в других странах футбол всё же немного другой, ведь там игроки получают удовольствие от происходящего, а не ходят по полю с кислыми физиономиями. Депутат добавил, что наши футболисты лениво бегают, но всё равно получают за это огромные деньги.

Напомним, что до этого Ирина Роднина заявляла о том, что футбол в России не является спортом номер один.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Ирина Роднина
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