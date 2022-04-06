Ерохин и Оздоев подпишут новые контракты с «Зенитом»

Российские полузащитники «Зенита» Александр Ерохин и Магомед Оздоев в ближайшее время подпишут новые соглашения с питерской командой.

Как сообщает «РБ-Спорт», оба российских футболиста подпишут с действующими чемпионами России новые двухлетние контракты. Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что Оздоев может летом покинуть «Зенит» и перебраться в «Динамо» или в ЦСКА.

В этом сезоне Александр Ерохин провёл в РПЛ 22 встречи, в которых забил шесть мячей и сделал два ассиста. Магомед Оздоев из-за травмы сыграл всего лишь в шести поединках.