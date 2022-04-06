Кавазашвили: Я понимаю Зарему, которая постоянно пишет, что судьи душат «Спартак»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу судейства в российском футболе.

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что решение о наказании судей должно приниматься незамедлительно, а то разбирательства проходят, а ничего не делается. Экс-голкипер отметил, что даже начал понимать Зарему Салихову, которая постоянно пишет о том, что судьи душат «Спартак».

Напомним, что в последнем матче «красно-белых» с «Локомотивом» арбитр не стал удалять с поля полузащитника «железнодорожников» Алексиса Бека-Бека. В итоге спартаковцы проиграли со счётом 0:1.