Ботхейм вряд ли летом вернётся в «Краснодар»

Норвежский нападающий Эрик Ботхейм может не вернуться в «Краснодар» в летнее межсезонье.

По информации Sport24, 22-летний норвежский футболист и его окружение сейчас рассматривают вариант с переходом в другую команду. Напомним, что в начале марта Ботхейм, как и все остальные легионеры «Краснодара», приостановил контракт с российским клубом из-за ситуации на Украине. За «быков» скандинавский форвард не сыграл ни одного официального матча.

В прошлом году Эрик Ботхейм провёл в норвежском чемпионате в составе «Будё-Глимта» 30 поединков, в которых забил 15 мячей.