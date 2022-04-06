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Ботхейм вряд ли летом вернётся в «Краснодар»

06 Апреля 2022 • 09:27 Комментировать

Норвежский нападающий Эрик Ботхейм может не вернуться в «Краснодар» в летнее межсезонье.

По информации Sport24, 22-летний норвежский футболист и его окружение сейчас рассматривают вариант с переходом в другую команду. Напомним, что в начале марта Ботхейм, как и все остальные легионеры «Краснодара», приостановил контракт с российским клубом из-за ситуации на Украине. За «быков» скандинавский форвард не сыграл ни одного официального матча.

В прошлом году Эрик Ботхейм провёл в норвежском чемпионате в составе «Будё-Глимта» 30 поединков, в которых забил 15 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Российская Премьер-Лига Эрик Ботхейм
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