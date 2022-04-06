РФС отстранит от работы судью Панина, который обслуживал матч ЦСКА — Урал

Руководители РФС планируют в ближайшее время отстранить от работы арбитра Игоря Панина, который недавно обслуживал матч РПЛ между ЦСКА и «Уралом».

Как сообщает «РБ-Спорт», боссы РФС отстранят рефери от работы в матчах РПЛ и ФНЛ. Напомним, что Панин ошибочно не назначил одиннадцатиметровый в ворота ЦСКА в концовке матча с «Уралом». Перед этим Панин также серьёзно ошибся в матче ФНЛ между «Ротором» и «Нефтехимиком», когда не стал удалять с поля игрока команды из Нижнекамска.

Стоит отметить, что Игорь Панин, возможно, будет не единственным арбитром, которого отстранят от работы из-за ошибок.