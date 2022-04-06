Мостовой назвал основную проблему судейства в России

Экс-футболист «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой в своём телеграм-канале высказался по поводу качества судейства в российском футболе.

Мостовой написал, что основная проблема российских судей заключается в том, что практически все они сами никогда не играли в футбол. Александр отметил, что этот факт мешает арбитрам понять некоторые игровые детали. Экс-игрок добавил, что все эти нюансы приходят с опытом, когда ты часто играешь в футбол.

Напомним, что в последнем туре РПЛ арбитры допустили несколько ошибок, которые серьёзно повлияли на исход матчей.