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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нестареющие ветераны РПЛ

06 Апреля 2022 • 07:16 Комментировать

Когда наступает возраст для завершения карьеры? У кого-то сил хватает в 37 лет следить за собой и готовиться к пятому чемпионату мира в карьере, кто-то в 40 выходит и выглядит лучше большинства молодых. Только вот жаль, что на мундиале мы не увидим Ибрагимовича. Иногда ветеранов слишком рано «провожают на пенсию». Взять хотя бы того же Эдвина ван Дер Сара, который обрёл вторую молодость после 35 лет. А помните, как устроили проводы Виктору Онопко, но уже в следующей игре за сборную болельщики к своему удивлению вновь увидели капитана в составе? Куда без них, без ветеранов! О том, кто из опытных футболистов выступает в РПЛ – в этой статье.

 

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В качестве «ветеранов» будем считать игроков, которым на момент выхода статьи исполнилось 35 лет.

«Зенит» (Кержаков – 35 лет)

«Динамо» (Шунин – 35 лет)

ЦСКА (Акинфеев – 36 лет, Набабкин – 35 лет)

«Сочи» (Джанаев – 35 лет)

«Локомотив» (Гильерме – 36 лет, Ротенберг – 35 лет)

«Краснодар» (Городов – 36 лет)

«Крылья Советов» (Д. Комбаров – 35 лет)

«Нижний Новгород» (Козлов – 35 лет)

«Рубин» (Игнатьев – 35 лет)

«Химки» (Хомич – 37 лет, Жирков – 38 лет, Глушаков – 35 лет)

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«Арсенал» (Коченков – 35 лет, Луценко – 35 лет)

«Уфа» (Беленов – 35 лет, Йокич – 35 лет, Сухов – 35 лет, О. Иванов – 35 лет)

Лидером нашего «хит-парада» стала «Уфа», в которой четыре игрока старше 35 лет. Следом идут «Химки» – здесь трое «ветеранов». Любопытно, но у команд, располагающихся в нижней тройке турнирной таблицы, 8 опытных игроков. Ровно столько же у шестёрки лидеров. Вывод первый – «ветераны» уменьшают скорость игры и приводят к худшим результатам. Ни одного игрока старше 35 лет нет в заявке «Ахмата», московского «Спартака», «Ростова» и «Урала». Только грозненцы располагаются в середине турнирной таблицы. Остальные команды в нижней её части. Поэтому вывод второй – без опытных футболистов никуда. Впереди, конечно, молодость, но без понимания игры она ничто.

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Кажется, что вот вчера он вышел семнадцатилетним юнцом и отразил «с точки» удар Каряки. Так начиналась карьера выдающегося голкипера Игоря Акинфеева. Сегодня ему 36, и уже через пару лет мы сможем наблюдать необычную картину: в воротах ЦСКА появится не Акинфеев. Вообще вратари – лидеры в нашем импровизированном зачёте. Девять игроков из двадцати – голкиперы, почти 50%! Собственно, это неудивительно. Играть на столь высоком уровне вряд ли кому удаётся слишком долго. С другой стороны, самому опытному игроку РПЛ Юрию Валентиновичу Жиркову в августе исполнится 39 лет. Начнёт ли он новый сезон? Новые явления в российском футболе, приведшие к оттоку легионеров, позволяют раскрыться молодёжи. И одним из таких «молодёжных» клубов считается «Краснодар». Однако в составе «быков», кроме голкипера Городова, есть Мартынович, Ионов, Газинский, которые почти дошли до возраста «ветерана» по футбольным меркам.

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Прежде чем приступить к написанию статьи, я долго примеривался, как же составить для себя таблицу так, чтобы всех правильно указать и никого не упустить. Однако серьёзной статистики не получилось: 20 игроков – 9 вратарей, 6 защитников, 4 полузащитника, 1 нападающий. Неплохая команда с оборонительным оттенком получается. На стартовый состав хватает, один полевой даже в запасе, зато ещё восемь голкиперов готовы в случае чего помочь.

Время летит неумолимо, особенно в карьере футболиста, а честолюбивые дублёры уже пришли, уже дышат в затылок… Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя!

Константин Лицин

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