РФС обратилась в CAS с апелляциями против ФИФА, УЕФА и других организаций

Российский футбольный союз обратился с тремя апелляциями в Спортивный арбитражный суд. Речь идет о следующих юридических процедурах.

- РФС против ФИФА, УЕФА, а также футбольных ассоциаций Польши, Швеции, Чехии, Черногории и Мальты;

– РФС против УЕФА, футбольных федераций Греции, Беларуси, Дании, Люксембурга, Австрии, Мальты, Португалии, Англии, Испании, Ирландии и Франции;

– РФС против ФИФА, федераций футбола Польши, Швеции и Чехии.

В то же время отозван иск о переносе стыковых матчей чемпионата мира-2022. В РФС пояснили, почему, сославшись на его неактуальность. Похоже, что стыковых матчей все-таки не будет, и, следовательно, путевки в Катар также.

- 30 марта Российский футбольный союз отозвал один из исков, направленных в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), в связи с тем, что ранее CAS отказал РФС в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде переноса матчей отборочного турнира чемпионата мира на более поздний срок. Отозванный иск относился только к этим играм и таким образом утратил свою актуальность, - гласит заявление.