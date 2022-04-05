Экс-форвард ЦСКА Попов: В «Зените» большего ждут не от Дзюбы, а от Сергеева

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов в разговоре с журналистами оценил игру форвардов «Зенита» Артёма Дзюбы и Ивана Сергеева в поединке РПЛ с «Сочи».

Попов сказал «Спорт уик-энду», что Дзюба вполне нормально сыграл в матче с «Сочи». Экс-игрок отметил, что Артем стабильно выступает на высоком уровне, но в одиночку он не может обыгрывать всех соперников. Денис добавил, что в «Зените», наверняка, большего ждут не от Дзюбы, а от новобранца Ивана Сергеева.

Напомним, что поединок между «Зенитом» и «Сочи» завершился нулевой ничьей.