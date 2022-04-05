Жирков рассказал о том, почему ещё не закончил карьеру

Опытный полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о том, по какой причине он всё ещё играет в футбол.

Жирков в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что если есть предложения, то почему бы ещё не поиграть. Юрий отметил, что его младший сын сейчас занимается футболом в школе ЦСКА, так что ему необходим рядом пример для подражания. 38-летний игрок добавил, что сын должен смотреть на отца и становиться лучше.

Напомним, что этой зимой Юрий Жирков подписал контракт с подмосковными «Химками», но в РПЛ в этом сезоне сыграл лишь две встречи.