Жирков: Когда мне было 30 лет, то болельщики с трибун кричали, что мне пора заканчивать

Опытнейший полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о том, что задумывался о завершении карьеры ещё восемь лет назад.

Жирков сказал «Спорт-Экспрессу», что когда ему было 30 лет, то на одном из матчей РПЛ болельщики с трибун кричали о том, что ему пора заканчивать с футболом. Юрий отметил, что тогда всерьёз задумывался над этим, но в итоге играет до сих пор.

Напомним, что этой зимой 38-летний Жирков подписал соглашение с подмосковными «Химками». В этом сезоне Юрий провёл в РПЛ два поединка и получил одну жёлтую карточку.