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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: Боссы «Локомотива» должны объяснить причины ухода Лоськова и Пашинина

05 Апреля 2022 • 12:56 Комментировать

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами заявил о том, что руководители московской команды должны объяснить уход Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

Сёмин сказал «Чемпионату», что для него уход Лоськова и Пашинина остаётся непонятным. Опытный специалист отметил, что лучше всего спросить об этом боссов «Локомотива», которые обязаны объяснить болельщикам причины, по которым Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина отстранили от основной команды.

Напомним, что вчера новым главным тренером «Локомотива» был назначен Заур Хапов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Российская Премьер-Лига Дмитрий Лоськов Олег Пашинин
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