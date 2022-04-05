Сёмин: Боссы «Локомотива» должны объяснить причины ухода Лоськова и Пашинина

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами заявил о том, что руководители московской команды должны объяснить уход Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

Сёмин сказал «Чемпионату», что для него уход Лоськова и Пашинина остаётся непонятным. Опытный специалист отметил, что лучше всего спросить об этом боссов «Локомотива», которые обязаны объяснить болельщикам причины, по которым Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина отстранили от основной команды.

Напомним, что вчера новым главным тренером «Локомотива» был назначен Заур Хапов.