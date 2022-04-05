Сёмин: Немцы не справились со своей работой в «Локомотиве», а нашим ребятам придётся всё разгребать

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход из московской команды немца Ларса Корнетки.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что сразу было понятно, что Корнетка уйдёт из «Локомотива», так как он и все остальные немцы не справились со своей работой. Опытный специалист отметил, что немцы провалились, а нашим ребятам придётся за ними всё вот это разгребать.

Напомним, что Корнетка занимал должность главы по развитию клуба. На данный момент «Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблице.