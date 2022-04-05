Червиченко считает, что Ларссон был бесполезным игроком для «Спартака»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу ухода из столичной команды шведского форварда Джордана Ларссона.

Червиченко сказал «Чемпионату», что для «красно-белых» Ларссон был абсолютно бесполезным игроком, который последний год откровенно валял дурака на поле и искал возможность, чтобы уйти. Функционер отметил, что сожалеть стоит только о том, что спартаковцы не продали его раньше за хорошую сумму.

Напомним, что Джордан Ларссон приостановил контракт со «Спартаком» и перебрался в шведский АИК.