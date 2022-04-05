Лоськова и Пашинина отстранили от работы с основной командой «Локомотива»

Тренеров «Локомотива» Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина отстранили от работы с основной командой «железнодорожников».

По информации «Чемпионата», руководство московского клуба отстранило Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина от работы с основной командой. Если верить источнику, то обоим специалистам в ближайшее время предложат новые должности в клубе.

Напомним, что вчера новым главным тренером «Локомотива» был назначен Заур Хапов. На данный момент столичный клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.