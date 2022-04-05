Экс-президент «Локомотива»: Я изначально был против этой бригады немецких коммерсантов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию об уходе немецкого специалиста Ларса Корнетки из московской команды.

Наумов сказал «Спорт-Экспрессу», что он изначально был против всей этой бригады немецких коммерсантов, которые пришли в московский клуб только для того, чтобы по-быстрому заработать денег. Функционер отметил, что чем быстрее все они уйдут из «Локомотива», тем будет лучше.

Напомним, что на данный момент «железнодорожники» занимают пятую строчку в российском чемпионате.