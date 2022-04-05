Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жирков: История со сборной, скорее всего, уже закрыта

05 Апреля 2022 • 11:41 Комментировать

Юрий Жирков рассказал о том, что вряд ли он когда-нибудь ещё выйдет на поле в составе сборной России по футболу.

Жирков в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что его история со сборной, скорее всего, уже закрыта. Юрий отметил, что сам уже прекрасно понимает, что не соответствует тому уровню футбола, который сейчас показывает сборная России.

Напомним, что на данный момент 38-летний Жирков выступает за подмосковные «Химки». В этом сезоне Юрий провёл в российском чемпионате два поединка и получил одну жёлтую карточку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Жирков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
12:11 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков: «Кто знает, может Рангник и Цорн — это один и тот же человек»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что Ларссон был бесполезным игроком для «Спартака»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Лоськова и Пашинина отстранили от работы с основной командой «Локомотива»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива»: Я изначально был против этой бригады немецких коммерсантов
11:41 · Россия. Премьер-лига
Жирков: История со сборной, скорее всего, уже закрыта
11:32 · Россия. Премьер-лига
Жирков: Из «Анжи» нас отдали в «Динамо», как товар
11:23 · Россия. Премьер-лига
Жирков рассказал, как болельщики оскорбляли его после вылета сборной с Евро-2012
11:07 · Россия. Премьер-лига
Четыре клуба РПЛ подали документы на лицензирование для еврокубков
11:00 · Россия. Премьер-лига
Жирков рассказал о том, как ему запретили тренироваться на базе в Новогорске
10:51 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» прекратил сотрудничество с Корнеткой
10:47 · Россия. Премьер-лига
Жирков мог перебраться в Дубай
10:41 · Россия. Премьер-лига
Жирков рассказал о причинах, по которым охладел к ЦСКА 1
10:30 · Россия. Премьер-лига
Жирков рассказал, что в «Зените» получал одну из самых маленьких зарплат в команде
10:22 · Россия. Премьер-лига
Жирков: Врач «Зенита» сказал, что я больше не смогу играть 1
10:10 · Россия. Премьер-лига
Кобелев считает, что «Зенит» ещё может упустить чемпионство
Все новости
Рекомендуем