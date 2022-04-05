Жирков: История со сборной, скорее всего, уже закрыта

Юрий Жирков рассказал о том, что вряд ли он когда-нибудь ещё выйдет на поле в составе сборной России по футболу.

Жирков в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что его история со сборной, скорее всего, уже закрыта. Юрий отметил, что сам уже прекрасно понимает, что не соответствует тому уровню футбола, который сейчас показывает сборная России.

Напомним, что на данный момент 38-летний Жирков выступает за подмосковные «Химки». В этом сезоне Юрий провёл в российском чемпионате два поединка и получил одну жёлтую карточку.