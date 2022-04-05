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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жирков: Из «Анжи» нас отдали в «Динамо», как товар

05 Апреля 2022 • 11:32 Комментировать

Юрий Жирков в разговоре с журналистами рассказал о том, как его и ещё большую группу игроков отправили из махачкалинского «Анжи» в московское «Динамо».

Жирков сказал «Спорт-Экспрессу», что его и других игроков отправили в «Динамо», как товар. Юрий отметил, что если бы у него в тот момент появилось какое-нибудь предложение из Европы, то он бы точно принял его и уехал из России.

Напомним, что Жирков перешёл в «Анжи» из «Динамо» летом 2013 года. За московскую команду Юрий выступал до января 2016 года. В данный момент 38-летний игрок защищает цвета подмосковных «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Анжи Динамо Москва Российская Премьер-Лига Юрий Жирков
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