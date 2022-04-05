Жирков рассказал, как болельщики оскорбляли его после вылета сборной с Евро-2012

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков в разговоре с журналистами вспомнил о том, как болельщики оскорбляли его после вылета сборной России с чемпионата Европы в 2012 году.

Жирков сказал «Спорт-Экспрессу», что сам был очень расстроен провалом национальной команды на Евро 2012 года. Юрий отметил, что видел реакцию болельщиков, которые были очень злые после этого фиаско. Полузащитник добавил, что фанаты называли его гондоном.

Напомним, что сборная России на Евро-2012 не смогла выйти из группы с чехами, поляками и греками.