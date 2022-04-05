Четыре клуба РПЛ подали документы на лицензирование для еврокубков

Четыре команды из Российской Премьер-лиги решили подать документы на лицензирование для участия в еврокубках в следующем сезоне.

По информации «РБ-Спорт», документы на лицензирование подали «Зенит», «Динамо», ЦСКА и московский «Спартак». Стоит отметить, что «красно-белые» на данный момент занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице и идут в шести очках от зоны вылета.

Напомним, что пока российские клубы не могут участвовать в еврокубках из-за ситуации на Украине. Пока неизвестно, будут ли отечественные команды допущены до еврокубков в следующем сезоне.