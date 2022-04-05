Жирков рассказал о том, как ему запретили тренироваться на базе в Новогорске

Юрий Жирков в разговоре с журналистами вспомнил историю прошлого года, когда представители сборной России запретил ему тренироваться на базе в Новогорске.

Жирков сказал «Спорт-Экспрессу», что он восстанавливался после травмы на базе в Новогорске, но в один из моментов администратор сборной России запретил ему заниматься там. Юрий отметил, что сначала это его не особо задело, но затем всё это начало заводить. Полузащитник «Химок» добавил, что в итоге решил этот вопрос просто: нашёл другое поле для тренировок в Рублево.