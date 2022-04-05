«Локомотив» прекратил сотрудничество с Корнеткой

Руководство московского «Локомотива» приняло решение прекратить сотрудничество с Ларсом Корнеткой, который занимал должность главы по развитию клуба.

Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», московская команда признательна немецкому специалисту за вклад в развитие «Локомотива», но в нынешних условиях стороны приняли решение прекратить сотрудничество. Стоит отметить, что функции Корнетки в клубе теперь будет выполнять спортивный директор Томас Цорн.

На данный момент «Локомотив» занимает пятую строчку в российском чемпионате.