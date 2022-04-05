Жирков мог перебраться в Дубай

Опытный 38-летний полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о том, что он мог продолжить карьеру в одном из дубайских клубов.

Жирков в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал о том, что у него был вариант продолжить карьеру в одном из дубайских клубов, но это были только разговоры, так что до конкретики дело так и не дошло. Юрий отметил, что если бы у него больше не было предложений, то он спокойно поехал бы играть в Дубай.

Напомним, что этой зимой Юрий Жирков подписал соглашение с подмосковными «Химками».