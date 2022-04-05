Жирков рассказал, что в «Зените» получал одну из самых маленьких зарплат в команде

Опытный игрок «Химок» Юрий Жирков в разговоре с журналистами рассказал о своей зарплате в питерском «Зените».

Жирков сказал «Спорт-Экспрессу», что в питерской команде получал одну из самых маленьких зарплат в команде, если не считать совсем уж молодых игроков. Юрий отметил, что в «Зените» могли дать хорошие премиальные за победы в важных матчах, но в остальном премиальные были вполне обычные.

Напомним, что Юрий Жирков защищал цвета питерской команды с января 2016 по июль 2021 года. Этой зимой полузащитник подписал контракт с подмосковными «Химками».