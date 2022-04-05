Жирков: Врач «Зенита» сказал, что я больше не смогу играть

Опытный полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал журналистам о том, что мог закончить карьеру после травмы, полученной прошлым летом на чемпионате Европы.

Жирков сказал «Спорт-Экспрессу», что у него был разрыв задней поверхности бедра. Юрий отметил, что врач «Зенита» сказал ему, что больше он играть не сможет. 38-летний полузащитник добавил, что восстанавливался вместе с врачом сборной России Безугловым, который сразу сказал о том, что поиграть ещё можно будет, но небольшие сомнения всё же были.

Напомним, что Юрий Жирков этой зимой подписал соглашение с подмосковными «Химками».