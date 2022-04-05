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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жирков: Врач «Зенита» сказал, что я больше не смогу играть

05 Апреля 2022 • 10:22 Комментировать (1)

Опытный полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал журналистам о том, что мог закончить карьеру после травмы, полученной прошлым летом на чемпионате Европы.

Жирков сказал «Спорт-Экспрессу», что у него был разрыв задней поверхности бедра. Юрий отметил, что врач «Зенита» сказал ему, что больше он играть не сможет. 38-летний полузащитник добавил, что восстанавливался вместе с врачом сборной России Безугловым, который сразу сказал о том, что поиграть ещё можно будет, но небольшие сомнения всё же были.

Напомним, что Юрий Жирков этой зимой подписал соглашение с подмосковными «Химками».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Российская Премьер-Лига Юрий Жирков
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