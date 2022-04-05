Кобелев считает, что «Зенит» ещё может упустить чемпионство

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился с журналистами своим мнением по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-лиге.

Кобелев сказал ТАСС, что чем больше интриг, тем лучше для чемпионата. Экс-тренер динамовцев отметил, что «Зенит» ещё вполне может упустить чемпионский титул, ведь совсем недалеко расположились «Динамо» и ЦСКА. Специалист добавил, что команды из нижней части турнирной таблицы вполне могут отобрать очки у лидеров и преподнести сюрпризы.

Напомним, что на данный момент «Зенит» лидирует в РПЛ и на три очка опережает ближайшего преследователя в лице «Динамо».