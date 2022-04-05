Полузащитник «Рубина» перебрался в «Сеул»

Корейский полузащитник казанского «Рубина» Хван Ин Бом закончит этот сезон на родине в составе «Сеула».

Как сообщает пресс-служба корейской команды, 25-летний футболист приостановил контракт с казанским клубом и будет выступать за «Сеул» до конца этого сезона. Стоит отметить, что Хван Ин Бом может остаться в сеульской команде до конца 2022 года, если будет получено соответствующее разрешение от ФИФА.

Напомним, что в этом сезоне Хван Ин Бом провёл в российском чемпионате 17 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя ассистами.