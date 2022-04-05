Пименов высказался по поводу назначения Хапова новым тренером «Локомотива»

Экс-форвард «Локомотива» Руслан Пименов поделился с журналистами своим мнением по поводу назначения Заура Хапова на пост нового главного тренера московской команды.

Пименов сказал Sport24, что это хороший выбор руководителей «Локомотива», ведь Хапов уже не раз доказывал свой профессионализм. Руслан отметил, что Хапову не понадобится дополнительное время для адаптации в команде. Экс-игрок добавил, что очень важным фактором являются человеческие качества Заура Залимовича.

Напомним, что вчера Заур Хапов официально был назначен новым наставником «Локомотива».