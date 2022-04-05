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Маклаков: У игроков «Спартака» давно потухли глаза

05 Апреля 2022 • 09:43 Комментировать

Российский актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры московской команды в последних матчах.

Маклаков сказал «Матч ТВ», что у футболистов столичного клуба уже давно потухли глаза. Актёр отметил, что вся эта тренерская чехарда очень сильно сказалась на игроках. Алексей добавил, что пока может оценить работу итальянского специалиста Паоло Ваноли на ноль баллов.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под шефством Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице и идут в шести очках от зоны вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Алексей Маклаков
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