Баженов: У Ларссона не было никакой мотивации играть

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал журналистам о том, что думает по поводу ухода шведского форварда Джордана Ларссона из московской команды.

Баженов сказал «Матч ТВ», что никакой большой потери для «Спартака» не случилось. Никита отметил, что у Джордана этот сезон получился откровенно провальным, ведь у него не было никакой мотивации играть. Экс-форвард «красно-белых» добавил, что это самое плохое, когда у футболиста нет желания играть.

Напомним, что Джордан Ларссон приостановил свой контракт со спартаковцами и перебрался в шведский клуб АИК.