Кавазашвили: Ларссон ушёл? Ничего страшного, «Спартак» найдёт другого игрока

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с журналистами своим мнением по поводу ухода из московского «Спартака» шведского нападающего Джордана Ларссона.

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что у «Спартака» всегда была самобытная команда, которая всегда находила хороших футболистов. Экс-вратарь отметил, что ничего страшного в уходе Ларссона нет, ведь теперь «красно-белые» смогут найти другого игрока, нашего россиянина.

Напомним, что Джордан Ларссон решил приостановить контракт с московским клубом и перейти в АИК.