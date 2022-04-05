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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская считает, что Хапов не способен руководить «Локомотивом»

05 Апреля 2022 • 08:09 Комментировать

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с журналистами своим мнением по поводу нового главного тренера «железнодорожников» Заура Хапова.

Смородская сказала «Чемпионату», что она очень плохо относится к этому назначению и вообще не видит никаких перспектив у Хапова. Экс-президент московского клуба отметила, что она знает Заура и прекрасно понимает, что он не способен руководить командой. Ольга добавила, что ничего хорошего от этого назначения не ждёт.

Напомним, что Заур Хапов вчера был официально назначен новым главным тренером «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Российская Премьер-Лига Ольга Смородская Заур Хапов
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