40 легионеров покинули РПЛ с разрешения ФИФА

Сегодня московский «Спартак» покинул нападающий Джордан Ларссон. Швед воспользовался разрешением ФИФА и подписал контракт до лета с АИКом.

Ларссон — 40-й легионер, который покинул РПЛ. Отток продолжается. Решение футболисты могут принять до 7 апреля.

Больше всего пострадал «Краснодар». «Быков» покинули абсолютно все легионеры, при этом Реми Кабелла и Виктор Классон вовсе разорвали текущие контракты с клубом.

На втором месте находится «Рубин».

В ближайший год РПЛ может кардинально измениться, учитывая новую мировую политику и отношение ФИФА к общей ситуации.