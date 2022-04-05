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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

40 легионеров покинули РПЛ с разрешения ФИФА

05 Апреля 2022 • 01:58 Комментировать

Сегодня московский «Спартак» покинул нападающий Джордан Ларссон. Швед воспользовался разрешением ФИФА и подписал контракт до лета с АИКом.

Ларссон — 40-й легионер, который покинул РПЛ. Отток продолжается. Решение футболисты могут принять до 7 апреля.

Больше всего пострадал «Краснодар». «Быков» покинули абсолютно все легионеры, при этом Реми Кабелла и Виктор Классон вовсе разорвали текущие контракты с клубом.

На втором месте находится «Рубин».

В ближайший год РПЛ может кардинально измениться, учитывая новую мировую политику и отношение ФИФА к общей ситуации.   


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Сегодня, 05 Апреля
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