Ларссон приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в АИК

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон принял решение воспользоваться новым правилом ФИФА для российских клубов и приостановил контракт до лета 2022 года.

На официальном сайте красно-белых сообщается, что 24-летний форвард будет выступать за шведский АИК до 30 июня 2022 года.

Чемпионат в Швеции только стартовал и в своем первом матче АИК проиграл «Хеккену» со счетом 2:4 и замыкает турнирную таблицу.

«Спартак» после 23 туров РПЛ набрал 27 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице. Команду отделяют 6 очков от зоны вылета.