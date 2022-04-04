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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ларссон приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в АИК

04 Апреля 2022 • 22:13 Комментировать

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон принял решение воспользоваться новым правилом ФИФА для российских клубов и приостановил контракт до лета 2022 года.

На официальном сайте красно-белых сообщается, что 24-летний форвард будет выступать за шведский АИК до 30 июня 2022 года.

Чемпионат в Швеции только стартовал и в своем первом матче АИК проиграл «Хеккену» со счетом 2:4 и замыкает турнирную таблицу.

«Спартак» после 23 туров РПЛ набрал 27 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице. Команду отделяют 6 очков от зоны вылета. 


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