Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Хапов заслужил быть главным тренером «Локомотива» эксклюзив

04 Апреля 2022 • 21:35 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером «железнодорожников» Заура Хапова.

- На мой взгляд, это правильное решение. Хапов заслужил быть главным тренером «Локомотива». Во-первых, он играл в этом клубе и тренировал там вратарей долгое время. А во-вторых, Заур сам по себе человек позитивный, знающий своё дело, пользующийся авторитетом и уважением среди футболистов.

Какие задачи будет решать «Локомотив» в оставшейся части сезона? По-любому перед «железнодорожниками» стоит цель быть наверху – иначе в таком большом клубе быть не может. Раз от еврокубков российские клубы отстранены, то, я думаю, задачей «Локомотива» сейчас является попадание в призовую тройку.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России Заур Хапов Хасанби Биджиев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
22:13 · Россия. Премьер-лига
Ларссон приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в АИК
22:08 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин назвал номинальным назначение Хапова в «Локомотив» эксклюзив
21:37 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал назначение нового главного тренера «Локомотива» эксклюзив
21:16 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Травмированного Джикию в «Спартаке» заменит Жиго эксклюзив
21:08 · Россия. Премьер-лига
Семин пожелал удачи Хапову на посту главного тренера «Локомотива»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Путин всегда делал всё лучшее для России, я думаю, всё начала Америка» 1
20:41 · Россия. Премьер-лига
Семак присутствует на матче СКА – ЦСКА
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» определился с новым тренером
20:30 · Россия. Премьер-лига
Рианчо назвал утопией вылет «Спартака» в ФНЛ
20:29 · Россия. Премьер-лига
Языджи повторил успех экс-нападающего ЦСКА — Жо
20:11 · Россия. Премьер-лига
Чистый убыток «Спартака» за 2021 год — 881 млн рублей
20:02 · Россия. Премьер-лига
Зарема не понимает, почему Соболев получил прозвище «дельфин» 1
19:56 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Баринов потянет уровень «Валенсии» без проблем»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Салихова заявила, что государство должно помочь футболу выжить
19:45 · Россия. Премьер-лига
Зарема призвала приостановить введение Fan ID
Все новости
Рекомендуем