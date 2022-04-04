Бывший вратарь московского «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером «железнодорожников» Заура Хапова.

- На мой взгляд, это правильное решение. Хапов заслужил быть главным тренером «Локомотива». Во-первых, он играл в этом клубе и тренировал там вратарей долгое время. А во-вторых, Заур сам по себе человек позитивный, знающий своё дело, пользующийся авторитетом и уважением среди футболистов.

Какие задачи будет решать «Локомотив» в оставшейся части сезона? По-любому перед «железнодорожниками» стоит цель быть наверху – иначе в таком большом клубе быть не может. Раз от еврокубков российские клубы отстранены, то, я думаю, задачей «Локомотива» сейчас является попадание в призовую тройку.