Зарема не понимает, почему Соболев получил прозвище «дельфин»

Зарема Салихова раскритиковала работу судей и выразила недоумение, почему футболиста «Спартака» Александра Соболева называют «дельфином».

«Новые игроки ЦСКА картинно кувыркаются в штрафной, зарабатывая странные пенальти, Смолов красиво принимает форму морской звездочки даже за пределами штрафной, но почему-то только Соболева называют дельфином», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Напомним, в матчах 23-го тура РПЛ судьи неоднозначно оценивали эпизоды в штрафной площади. Во встрече «Краснодар» - «Динамо» за фол за пределами штрафной главный арбитр встречи назначил 11-метровый удар в ворота южан и забитый мяч принес в итоге победу «бело-голубым».

В другом матче ЦСКА на последних минутах спасся от поражения в матче с «Уралом», реализовав пенальти на 93-й минуте.

В центральном матче тура «Локомотив» - «Спартак» арбитр не назначал пенальти. Но, у игроков «красно-белых» возникли вопросы к судейству после матча. Позже стало известно, что руководство «Спартака» направило жалобу в ЭСК РФС по поводу судейства.