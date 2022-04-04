Салихова заявила, что государство должно помочь футболу выжить

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась ом ерах поддержки российского футбола со стороны государства.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Салихова заявила, что одной из главных задач на сегодняшний день является помощь футболу, чтобы он выжил.

Она предложила социальную помощь клубам, кредиты, а также выразила мысль, что необходимо на законодательном уровне установить лимиты по агентским вознаграждениям. В конце Зарема добавила, что нужно перевести профессиональных спортсменов под временное сокращение НДФЛ.

Ранее стало известно, что убыток «Спартака» в 2021 году составил 881 миллион рублей.

После 23 туров РПЛ команда набрала 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 24-м туре «красно-белые» сыграют на «Открытие Арене» против тульского «Арсенала».