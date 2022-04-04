Зарема призвала приостановить введение Fan ID

Зарема Салихова высказалась о паспорте болельщика (Fan ID).

«Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти — приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда», - цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после 23 туров набрал 27 очков и расположился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» находятся в шести очках от зоны вылета. А в следующем туре московский клуб на своем поле примет тульский «Арсенал».

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон, согласно которому, посещение стадионов будет осуществляться только по электронному паспорту болельщика.