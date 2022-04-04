Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зарема призвала приостановить введение Fan ID

04 Апреля 2022 • 19:45 Комментировать

Зарема Салихова высказалась о паспорте болельщика (Fan ID).

«Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти — приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда», - цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после 23 туров набрал 27 очков и расположился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» находятся в шести очках от зоны вылета. А в следующем туре московский клуб на своем поле примет тульский «Арсенал».

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон, согласно которому, посещение стадионов будет осуществляться только по электронному паспорту болельщика.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Дзагоева РПЛ fan id
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
20:11 · Россия. Премьер-лига
Чистый убыток «Спартака» за 2021 год — 881 млн рублей
20:02 · Россия. Премьер-лига
Зарема не понимает, почему Соболев получил прозвище «дельфин» 1
19:56 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Баринов потянет уровень «Валенсии» без проблем»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Салихова заявила, что государство должно помочь футболу выжить
19:45 · Россия. Премьер-лига
Зарема призвала приостановить введение Fan ID
19:26 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» считает ничейный матч с ЦСКА лучшим в сезоне
19:18 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали о состоянии здоровья Нибиуллина и Филина
19:03 · Россия. Премьер-лига
Капелло: «В ближайшем будущем Россию вернут в турниры под эгидой ФИФА и УЕФА»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Захарян расстроен тем, что «Динамо» не сыграет в еврокубках
18:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Едвая желает, чтобы футболист остался в «Локомотиве»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» Гаврилов не видит проблемы в уходе Ларссона
18:26 · Россия. Премьер-лига
Ари выразил желание вернуться в РПЛ
18:24 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что сейчас подходящее время для продажи Ларссона
18:12 · Россия. Премьер-лига
Стали известны подробности трансфера Кварацхелии в батумское «Динамо»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля заявил, что футболист хочет выступать за ЦСКА
Все новости
Рекомендуем