Капелло: «В ближайшем будущем Россию вернут в турниры под эгидой ФИФА и УЕФА»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил надежду, что российские команды и сборную вернут на международную арену.

«Думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА. Я надеюсь, что в ближайшем будущем», — сказал Капелло «РБ Спорту».

Стоит отметить, ранее Капелло отказался общаться с корреспондентами из России.

В начале марта ФИФА и УЕФА объявили о том, что российские команды и национальная сборная отстранены от участия в международных соревнованиях. Таким образом, «Спартак» упустил возможность сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига», а сборную России и вовсе отстранили от участия на чемпионате мира 2022 года.