«Очень жаль, что не будет Лиги чемпионов. Было бы хорошо, если бы ситуация изменилась. Мы не зря играем. Идет борьба за медали. У нас очень сильная команда и тренер. Закончить сезон обязаны в тройке» — сказал футболист каналу «Матч-ТВ».
Захарян расстроен тем, что «Динамо» не сыграет в еврокубках
Полузащитник «Динамо» Москва Арсен Захарян очень расстроен тем, что клуб не сыграет в еврокубках в следующем сезоне
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