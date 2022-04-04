Захарян расстроен тем, что «Динамо» не сыграет в еврокубках

Полузащитник «Динамо» Москва Арсен Захарян очень расстроен тем, что клуб не сыграет в еврокубках в следующем сезоне

«Очень жаль, что не будет Лиги чемпионов. Было бы хорошо, если бы ситуация изменилась. Мы не зря играем. Идет борьба за медали. У нас очень сильная команда и тренер. Закончить сезон обязаны в тройке» — сказал футболист каналу «Матч-ТВ».