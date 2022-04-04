Ари выразил желание вернуться в РПЛ

Экс-нападающий «Краснодара» Ари хотел бы вернуться в чемпионат России.

Не так давно футболист дал интервью изданию «РБ-Спорт», где сообщил о желании вернуться в РПЛ. Пока конкретных предложений у 36-летнего обладателя российского паспорта нет. Политическая ситуация Ари не интересует. Он готов вернуться, несмотря на все проблемы.

«Россия — мой второй дом. Будут предложения, изучу. Там хороший чемпионат. Половина моей жизни прошла в этой стране. В Бразилии экономический кризис чувствуется очень серьёзно. Растут цены на продукты и бензин. Надеюсь, все это закончится. Если говорят про Россию плохо, мне это не нравится. Я вижу только положительные моменты» — сказал Ари «РБ-Спорт».