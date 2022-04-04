Стали известны подробности трансфера Кварацхелии в батумское «Динамо»

Президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе рассказал, как грузинскому клубу удалось переманить полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию у топ-клубов Европы.

В интервью «Чемпионату» функционер заявил, что не знает, как к переходу отнесся президент «Рубина» Рустем Сайманов.

Глава батумского «Динамо» известил, что команда полностью взяла на себя обязанности обеспечить Хвичу зарплатой.

Напомним, накануне «Рубин» объявил о расторжении контракта с 21-летним Хвичей. Сообщалось, что клуб пошел навстречу игроку из-за угроз его семье за игру в российском клубе.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 16 млн евро. Полузащитник защищал цвета российского клуба с 2019 года.