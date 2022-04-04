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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин считает, что «Зенит» ещё рано называть чемпионом России

04 Апреля 2022 • 15:00 Комментировать
Сочи
0:0
Зенит
окончен

Бывший главный тренер московского «Локомотива», «Ростова» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию с чемпионской гонкой в РПЛ.

«Чемпионская гонка только начинается. Ещё будет много интересных матчей. Ни в коем случае нельзя говорить, что «Зенит» уже чемпион», — сказал Сёмин «Чемпионату».

По итогам 23-го тура ни одна из команд первой четвёрки чемпионата, борющейся за чемпионство, не потерпела поражения. «Сочи» и «Зенит» разошлись миром (0:0), ЦСКА спасся в домашней игре против «Урала», сравняв счёт точным ударом с пенальти в добавленное к матчу время (2:2), а «Динамо» в гостях минимально одолела «Краснодар» (0:1).

«Зенит» продолжает возглавлять таблицу с 49-ю очками, следом за ним идёт «Динамо» (46 очков), тройку замыкает ЦСКА (43 очка), а «Сочи» закрепился на четвёртом месте (39 очков).

В следующем туре все представители первой четвёрки проведут гостевые матчи: «Зенит» – против «Ахмата», «Динамо» – против «Нижнего Новгорода», «Сочи» – против «Уфы», а ЦСКА – против «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин РПЛ
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