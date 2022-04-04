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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Зенит» упустит чемпионство, если продолжит оступаться»

04 Апреля 2022 • 14:10 Комментировать
Сочи
0:0
Зенит
окончен

После матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Зенит» (0:0), бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не исключил того, что «Динамо» сможет обойти питерцев в чемпионской гонке.

«Я всегда говорил, что «Динамо» вполне возможно обойдёт «Зенит» в борьбе за золото. Перед финишем после 16-17-го туров они постоянно попадают в какую-то яму, а потом к 26-му собираются», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Бизнесмен отметил, что до конца сезона осталось ещё много матчей, и «Зенит» может оступиться в любом из них, несмотря на хорошую игру в своём исполнении.

Напомним, после 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ. Преимущество над «Динамо» составляет 3 очка. До конца чемпионата командам осталось провести по семь игр.      

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Червиченко
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