Экс-президент «Локомотива» Наумов: Баринову пора ехать в Европу

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу вероятного перехода российского полузащитника Дмитрия Баринова в «Валенсию».

Наумов сказал «Спорт-Экспрессу», что 25-летний Баринов сейчас находится в самом расцвете сил, так что ему пора уже ехать в Европу. Функционер отметил, что для Дмитрия лучше бы подошла АПЛ или Бундеслига, но и в Испании полузащитник вполне сможет заиграть, так как он боец по характеру и заберёт своё.

Напомним, что в прессе появилась информация о том, что «Валенсия» летом может подписать Баринова.