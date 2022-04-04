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Экс-президент «Локомотива» Наумов: Баринову пора ехать в Европу

04 Апреля 2022 • 13:52 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу вероятного перехода российского полузащитника Дмитрия Баринова в «Валенсию».

Наумов сказал «Спорт-Экспрессу», что 25-летний Баринов сейчас находится в самом расцвете сил, так что ему пора уже ехать в Европу. Функционер отметил, что для Дмитрия лучше бы подошла АПЛ или Бундеслига, но и в Испании полузащитник вполне сможет заиграть, так как он боец по характеру и заберёт своё.

Напомним, что в прессе появилась информация о том, что «Валенсия» летом может подписать Баринова.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валенсия Николай Наумов Дмитрий Баринов
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