Вдова Яшина считает, что Шунин должен быть основным вратарём сборной России

Вдова легендарного голкипера «Динамо» Льва Яшина рассказала журналистам о том, что думает по поводу игры Антона Шунина, который в поединке с «Краснодаром» оформил 100-й сухой матч в составе «сине-белых».

Валентина Яшина сказала, что очень рада за Антона и обязательно лично поздравит его с этим достижением. Вдова Яшина отметила, что сейчас Шунин является одним из сильнейших вратарей России, так что именно он должен быть первым номером в российской сборной.

Напомним, что в этом сезоне Антон Шунин провёл в российском чемпионате 20 поединков, в шести из которых отыграл на ноль.